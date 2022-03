Tunisie-Affaire de cocaïne : Mandats de dépôt contre Nour Chiba et Souhaïel Ben Radhia

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de l’Ariana a émis, ce samedi 12 mars 2022, deux mandats de dépôt contre le chanteur Nour Chiba et l’ancien joueur international et chroniqueur sportif Souhaïel Ben Radhia, dans le cadre de l’affaire de cocaïne.

Les deux suspects avaient, dans un premier temps, bénéficié d’un non-lieu, en février dernier, dans l’affaire de consommation et de trafic de cocaïne, qui a éclaté en décembre, avant que le ministère public n’autorise l’ouverture d’une enquête sur les circonstances des prélèvements, en chargeant la division centrale de la Garde nationale de Laouina de mener les recherches nécessaires sur des soupçons de changement de documents de preuve (les analyses) dans le but de tromper la justice.

Placés, de nouveau, en en garde à vue jeudi 10 mars, le chanteur et l’ancien joueur ont été entendus, aujourd’hui, indique Fatma Boukottaya, adjoint du procureur de la République et porte-parole du Tribunal de première instance de l’Ariana dans une déclaration aux médias, en affirmant qu’ils ont fait l’objet de mandats de dépôt et que l’enquête se poursuit.

Y. N.