Tunisie : L’Utica accueille Water Expo 2022

Le siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), à Tunis, abrite les 16 et 17 mars 2022, la 2e édition du Salon international des activités et des technologies autour de l’eau (Water Expo), organisé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et en partenariat avec le Centre de recherche et des technologie des eaux (Certe).

Water Expo 2022 est un immanquable rendez-vous B2B pour les principaux acteurs nationaux du secteur de l’eau. Il comprend une grande variété de stands d’expositions autour de l’eau potable ou usée, l’industrie hydraulique, ses tendances actuelles et ses perspectives, ainsi que les technologies de pointe dans la gestion et la préservation de la durabilité de cette source vitale.

Face à la croissance effrénée de la population mondiale, à la pression du réchauffement climatique, l’épuisement des nappes phréatiques, l’urbanisation, l’industrialisation et leur lot de pollutions multiples et débridées, il urge de penser, discuter et agir efficacement afin de garantir une gestion adéquate des ressources hydriques et de mettre en place un système d’approvisionnement durable en eau, à l’échelle nationale et planétaire.

A ce propos, l’organisatrice du salon, Lamia Kaabi, Ceo de Art Event, déclare : «L’eau domestique et industrielle doit être utilisée plus efficacement en raison de la réduction rapide des ressources en eau renouvelables. Parallèlement, le traitement des eaux usées, en vue de leur réutilisation, nécessite la mise en place d’une meilleure infrastructure et l’adoption de nouvelles technologies.»

La Tunisie fait partie des pays les plus touchés par la sécheresse et le stress hydrique. Nous sommes les 30e mondiaux sur un classement de 164 pays. Si on y ajoute une irrégularité pluviométrique, dont a fait preuve ce début d’année 2022, il est évident que la question de la gestion de l’eau devient plus qu’emblématique.

En contrepartie, nous sommes confrontés à un manque visible de stratégie nationale à moyen et long terme pour la préservation de nos ressources et d’information et de sensibilisation du grand public dans ce sens.

De ce fait, le Salon International des activités et des technologies autour de l’eau veille à rassembler les secteurs public et privé. Car ce n’est qu’ensemble que nous pouvons affronter les questions épineuses et envisager un futur plus rassurant et responsable.

La Water Expo 2022 va mettre en exergue les différents challenges qui nous attendent, notamment l’aménagement et la rénovation d’une infrastructure vieillissante, la réponse aux exigences environnementales, l’actualisation des législations et réglementations ainsi que la propulsion des innovations techniques et technologiques.

Le point culminant du salon sera une série d’ateliers et de conférences sur la thématique de la bonne gestion de l’eau qui est un enjeu majeur du développement durable.