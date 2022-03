Gafsa : Démantèlement d’un réseau de prostitution et de trafic d’héroïne

La police judiciaire de Gafsa a démantelé un réseau de prostitution et de trafic d’héroïne. Une descente effectuée, hier, dans une maison à Bab Rimal a permis l’arrestation de 13 suspects et l’enquête se poursuit.

C’est ce qu’indique le Syndicat de la police judiciaire, en précisant qu’une enquête a été ouverte, la semaine dernière, suite à l’arrestation de deux dealers présumés et qu’une descente a été effectuée, hier, dimanche 13 mars 2022 dans une maison suspecte, et ce en coordination avec le ministère public.

Les agents ont arrêté 5 femmes et 8 hommes (dont 3 repris de justice qui ont des antécédents dans le trafic de drogue), suspectés d’être liés à ce réseau, et ont également saisi une quantité d’héroïne ainsi qu’une somme d’argent en dinars et en devises étrangères.

Le parquet a ordonné la mise en détention des 13 suspects et la poursuite de l’enquête.

Y. N.