Barrages du mondial – Tunisie-Mali : La liste de Jalel Kadri

Tweet Share Messenger

Le sélectionneur national tunisien, Jalel Kadri, a dévoilé, ce jeudi 17 mars 2022, au cours d’une conférence de presse, la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs contre le Mali, dans le cadre des barrages qualificatifs au mondial 2022.

Ci-dessous la liste complète des convoqués.

Gardiens : Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen, Ali Jemal.

Défense : Montassar Talbi, Bilel Iffa, Dylan Bronn, Nader Ghandri, Oussama Haddadi, Mohamed Drager, Hamza Mathlouthi, Ali Maâloul, Ali Abdi.

Milieu : Ellyes Skhiri, Aissa Aidouni, Ghaylen Chaâlali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Anis Ben Slimane, Ferjani Sassi, Hannibal Mejbri, Mortadha Ben Ouanes, Saâd Bguir.

Attaque : Naïm Sliti, Youssef Msakni, Wahbi Khazri, Seifeddine Jaziri, Taha Yassine Khenissi, Issam Jebali.

On note, donc, le retour du gardien du Club africain, Mouez Hassen, et du milieu de terrain d’Al-Duhail SC, Ferjani Sassi, tous deux écartés de la dernière CAN, ainsi que celui de l’avant-centre du Koweït SC, Taha Yassine Khenissi.

Les «Aigles de Carthage» affronteront le Mali, à Bamako le 25 mars et à Rades le 29 du même mois. Le vainqueur de cette double-confrontation se qualifie pour la Coupe du monde qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre prochains au Qatar.

C. B. Y.