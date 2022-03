Selon la Banque mondiale, la famine pourrait frapper à la porte… de la Tunisie

Les céréales vont bientôt manquer en Tunisie et beaucoup d’autres pays mal gouvernés.

La Banque mondiale (BM) s’est jointe au concert des institutions internationales –le FMI et l’Onu, par exemple– qui ont tiré la sonnette d’alarme sur la sérieuse menace de famine qui plane sur le sort des damnés de la Terre. La BM… mentionne la Tunisie parmi les pays menacés. Eh oui, après 66 ans d’indépendance, notre pays n’assure pas sa souveraineté alimentaire ! La honte ! L’horreur !

Hier, mercredi 16 mars 2022, la BM a publié un document, produit par une équipe de spécialistes de l’organisation de Bretton Woods qui ont analysé les retombées immédiates de la guerre russo-ukrainienne sur les économies mondiales.

Nous le savions déjà –et depuis fort longtemps, d’ailleurs !– mais, comme à chaque fois qu’on nous le rappelle, la pilule est difficile à avaler. Que nous ne puissions plus manger à notre faim, cela nous reste en travers de la gorge.

Selon le document de la BM, le groupe de pays qui sera affecté par une sérieuse pénurie de blé et par l’épuisement de ses réserves de cette denrée vitale, du fait du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, on trouve la Tunisie, l’Algérie, la Libye, Djibouti, le Liban, la Gambie, la Moldavie et le Pakistan. Ces pays affamés de demain importent, selon la BM, plus 40% de leurs besoins en blé d’Ukraine.

Tounes El-Khadhra (Verte Tunisie), pourquoi es-tu tombée si bas ? Ceux qui t’ont trahie en paieront le prix cher.

Marwan Chahla

