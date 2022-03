Tunisie : Campagne se sensibilisation aux risques des déchets liés au Covid-19

Une campagne de sensibilisation vient d’être lancée en Tunisie sur les déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri) issus de la pandémie Covid-19 et les risques et menaces que représentent ces déchets pour les populations à travers le monde.

Suite à l’urgence sanitaire de la pandémie Covid-19 et la production accrue de grandes quantités de déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri), ainsi que la génération des moyens de protection individuelle et collective (masque, flacon de gel…), qui sont jetés en pleine nature, une campagne de sensibilisation sur les Dasri et spécifiquement issus de la pandémie Covid-19 est lancée.

Les risques des déchets issus de la pandémie Covid-19

L’objectif de cette initiative est de mieux cerner les Dasri, leurs risques, l’impact de la pandémie Covid-19 sur la génération de ce type de déchets, et enfin de sensibiliser les acteurs, et toute personne impliquée dans la mise en place et l’application des protocoles et circuits pour la gestion de ces déchets.

En effet, la quantité de déchets provenant des activités sanitaires en temps de pandémie Covid-19 est estimée à 18 000 tonnes/an dont 8 000 tonnes considérées comme déchets dangereux.

Cette campagne de sensibilisation est réalisée conjointement par le ministère de l’Environnement, le ministère de la Santé, l’Agence nationale de gestion de déchets (ANGed), l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE), avec l’appui de la GIZ à travers le projet «Protection du climat à travers une économie circulaire en Tunisie» (ProtecT), mandaté par le ministère fédéral allemande de la Coopération économique (BMZ).

Collecte, transport et stérilisation des sociétés autorisées

Dans le cadre de cette campagne, une conférence sur les Dasri, issus de la pandémie Covid-19, a été organisée le 16 mars 2022 à Tunis, en présence de Leila Chikhaoui Mahdaoui, ministre de l’Environnement, Samir Ouerghemmi, directeur générale au sein direction de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement (DHMPE) et Badreddine Lasmar, directeur général de l’ANGed.

Lors de son allocution, Mme Chikhaoui a fait part de l’importance d’une meilleure gestion des Dasri, dans le sens où cela constitue une menace pour la santé des citoyens. Elle a mis aussi l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts en vue de sensibiliser les citoyens, les professionnels intervenants dans ce processus à relever les défis après la crise Covid-19.

Quant à M. Ouerghemmi, il a précisé qu’à la suite de l’urgence sanitaire, la quantité des Dasri a augmenté. A cet effet, un protocole a été mis en place dans les établissements sanitaires, les centres de vaccination, ainsi que les centres de confinements, où le tri se fait à la source dans des emballages spécifiques sécurisés. La collecte, transport et stérilisation se font par des sociétés autorisées.

Leila Chikhaoui.

Stephan Voss.

Badreddine Lasmar.

Samir Ouerghemmi.

Une plateforme numérique pour assurer la traçabilité de ces déchets

De sa part, le directeur général de l’ANGed a mis l’accent sur les efforts déployés par les parties prenantes à savoir le ministère de l’Environnement, et ses organismes sous tutelle, le ministère de la Santé, la GIZ et toute l’équipe ayant participé à la conception et l’organisation de cette campagne pour l’instauration des bonnes pratiques en relation avec les déchets générés par la pandémie. Cette campagne a pour objectif de changer le comportement de tout public cible par rapport à ces déchets et d’instaurer des bonnes pratiques vis-à-vis de l’être humain et de l’environnement.

Stephan Voss, chef de projet ProtecT, a présenté les initiatives d’appui de l’Allemagne à la Tunisie dans ce contexte de la pandémie Covid-19, et en particulier la composante «Riposte Covid-19» du projet ProtecT qui a pour objectif la sensibilisation du grand public sur la gestion et les risques des Dasri, ainsi que la mise en place d’une plateforme numérique pour assurer la traçabilité de ces déchets. Un aperçu des livrables de la campagne a été également cité et présenté à savoir l’affichage urbain, l’habillage du métro, les spot tv et radio, la bande dessinée destinée aux écoliers.