Météo-Tunisie : Pluies et baisse des températures ce week-end

Tweet Share Messenger

Des cellules orageuses accompagnées de pluies au nord-ouest et au centre-ouest du pays, sont attendues dès ce soir, annonce l’Institut national de la météorologie (INM) en ajoutant que ce week-end sera marqué par une baisse des températures, des vents forts et des pluies dans la plupart des régions.

Dans une alerte météo publiée ce vendredi 17 mars 2022, l’INM ajoute que ces pluies seront comprises entre 60 et 80 mm et pourraient atteindre localement 120 mm dans les gouvernorats du centre, à Kairouan, à Siliana et à Sidi Bouzid.

Des vents sont également prévus dans la plupart des région, qui seront accompagnés d’une baisse des températures.

Y. N.