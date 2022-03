Création d’une chaire Hichem Djaït pour l’histoire et les cultures de l’islam

Tweet Share Messenger

La Chaire Hichem Djaït pour l’Histoire et les Cultures de l’Islam a été officiellement lancée à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Cette chaire est fondée par l’Institut du Monde Arabe (IMA) en partenariat avec l’Université de Tunis, en hommage à la mémoire du grand islamologue et spécialiste du monde arabo-musulman Hichem Djaït.

Une cérémonie officielle s’est déroulée à cette occasion, mercredi 16 mars 2022, en présence du ministre des Affaires culturelles Hayet Ketat Guermazi, du président de l’université de Tunis Habib Sidhom, du directeur général de l’IMA Mojeb Al Zahrani et du président directeur Tayeb Ould Aroussi.

Des universitaires, des journalistes et des chercheurs parmi les jeunes étudiants et professeurs présents à l’événement, ont parlé de l’œuvre de Djaït.

Habib Sidhom a annoncé la création de bourses de recherche, en France ou en Allemagne, pour les étudiants dont le sujet de recherche porte sur l’œuvre ou la personnalité de feu Djaït.

La ministre des Affaires culturelles a rappelé, pour sa part, l’œuvre d’un grand intellectuel qui s’est imprégné de la pensée d’Ibn Khaldoun et sa contribution considérable au développement d’une pensée libératrice.

Le directeur général de l’IMA a déclaré que l’institut continuera à soutenir la chaire Hichem Djaït pour l’histoire et les cultures de l’islam à travers l’organisation de conférences et de séminaires sur son travail.

«Cette initiative est à la mémoire du professeur Hichem Djaït, islamologue et expert du monde arabo-musulman qui a enseigné l’histoire médiévale à l’Université de Tunis dans les années 70, et en reconnaissance de ce qu’il a représenté tout au long de son parcours universitaire et pour les travaux qu’il a portés. à l’Université de Tunis en termes d’enseignement, de formation et de recherche», a déclaré l’IMA dans un communiqué.

Né le 6 décembre 1935 et mort le 1er juin 2021 à Tunis, Hichem Djaït est l’auteur de nombreux ouvrages de référence, notamment La Personnalité et le devenir arabo-islamique, Paris, 1974, L’Europe et l’Islam, Paris, 1976, Al-Kūfa, naissance de la ville islamique, Paris, 1986, La Grande Discorde : religion et politique dans l’islam des origines, Paris,1989, La Vie de Muhammad, en tois volumes (Paris-Tunis, 2001-2020), Penser l’Histoire, penser la Religion, Tunis, 2021.

I. B.