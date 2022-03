Au Macam Tunis : «pARTcours», rencontre-débat avec des artistes tunisiens

Tweet Share Messenger

Dans le cadre du programme national «Dialogues culturels», initié par le ministère des Affaires culturelles, le Musée national d’art moderne et contemporain (Macam Tunis) a organisé, vendredi 18 mars 2022, une rencontre-débat, baptisée «pARTcours» avec quatre artistes tunisiens : Thameur Mejri, Najah Zarbout, Mouna Jemal Siala et Mohamed Sami Bchir.

Cette rencontre a été l’occasion pour ces quatre artistes de présenter certaines de leurs œuvres plus ou moins récentes, dont une, inédite, de Mouna Jemal Siala, en présence de plusieurs étudiantes et étudiants en arts et métiers (beaux-arts, design, artisanat, architecture et urbanisme), qui ont pu découvrir, par la même occasion, les parcours artistiques croisés de ces quatre artistes, ainsi que certains aspects de leurs univers visuels et plastiques.

Les étudiant.e.s ont pu échanger, en outre, avec les quatre invités lors d’un débat aussi instructif que convivial, autour de différentes thématiques artistiques et visuelles contemporaines. Tous les participant.e.s ont pu découvrir, par ailleurs, les différents compartiments du Macam Tunis, lors d’une visite guidée à l’intérieur du musée, effectuée en marge de cette rencontre.

Cette rencontre-débat se veut la première d’une longue série de tables-rondes, de workshops et de panels de discussions, qui seront organisés de manière cyclique par le Macam Tunis, avec, à chaque fois, un groupe d’artistes et de créateurs tunisiens, qui seront conviés pour présenter leurs parcours, partager leurs expériences et débattre avec un public jeune et intéressé.

Créé en 2018, Macam Tunis est le premier musée dédié à toutes les formes d’arts plastiques et visuels en Tunisie. Sa principale mission est d’assurer l’étude, la gestion, la restauration, la préservation et l’exposition d’œuvres artistiques, selon les normes muséales internationales, en plus de promouvoir les expériences visuelles et plastiques contemporaines.