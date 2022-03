MyKenza.tn, la première marketplace sans commission en Tunisie

Tweet Share Messenger

La première marketplace sans commission en Tunisie, MyKenza.tn propose une nouvelle formule d’achat en ligne plus attrayante et moins chère. Et qui ne prend pas de commission sur les ventes effectuées.

En 2020, le ministère du Commerce tunisien avait annoncé une augmentation de 71% des transactions nationales sur les sites de e-commerce pour un total de 305 millions de dinars.

Depuis la crise sanitaire, le commerce électronique en Tunisie s’est accéléré en devenant une habitude à part entière chez les consommateurs. Ces derniers restent, cependant, sur leur faim en ayant toujours les mêmes interrogations : la sécurité des paiements, les délais et l’état de livraison, le service après-vente, la disponibilité de certains produits…

C’est là qu’un nouvel acteur, déterminé à pallier ces insuffisances, vient de faire son entrée sur le marché. MyKenza.tn est né de la volonté de ses fondateurs d’offrir au consommateur tunisien de bons produits aux bons prix, mais aussi de faire gagner le vendeur et d’améliorer son chiffre d’affaires.

Zoom sur cette plateforme qui promet une marketplace sans commission !

Une idée née d’un constat flagrant

Les professionnels comme les particuliers ont l’habitude de proposer leurs biens sur divers sites marchands classiques qui se limitent à leur donner un espace sur le web. MyKenza.tn vient avec une approche complètement différente, pensée d’abord pour le vendeur afin de faire fructifier son business quelle que soit sa taille.

A force de constater les pertes de temps et d’argent qu’engendrent les vendeurs dans les publicités sponsorisées, sans atteindre leur objectif, Mykenza.tn est née pour leur proposer une nouvelle alternative plus attrayante et moins chère. La marketplace redistribue les cartes du jeu pour les mettre au profit des vendeurs et leur permettre une vitrine interactive, ergonomique et facilement accessible.

Que propose MyKenza.tn ?

Plus qu’une simple plateforme qui met en relation vendeurs et acheteurs, MyKenza.tn se présente comme une communauté d’indépendants motivés à faire des bons plans commerciaux. A travers son actif sur le net, la marketplace a pour mission de générer et d’accompagner la croissance des boutiques en ligne. Mais comment ?

MyKenza.tn prône, en effet, le marketing en ligne et exploite ses divers canaux pour atteindre des milliers de consommateurs intéressés par divers produits de toutes les couleurs. Que ce soit sur web ou sur mobile, la marketplace touche tous les internautes et leur promet une expérience d’achat fluide et sécurisée. C’est ainsi qu’elle a développé ses réseaux à travers toute la Tunisie pour proposer aux vendeurs les services suivants :

une boutique en ligne disponible sur ordinateur et sur mobile à travers l’application MyKenza.tn;

un service de communication multicanale exploitant tous les réseaux sociaux de la plateforme : vos produits seront visibles partout;

un service client à votre disposition;

une grande visibilité auprès de milliers d’utilisateurs de la plateforme;

une garantie de vente de tous vos produits, une fois intégrés dans la marketplace;

un total contrôle du vendeur sur ses livraisons et ses paiements : il se rémunère directement auprès de l’acheteur par ses propres moyens;

un prix d’inscription le moins cher en Tunisie.

Ce panel de prestations a été mis au point par les responsables de MyKenza.tn pour permettre une meilleure exposition de vos produits, une génération d’un trafic qualitatif à la boutique en ligne et un développement régulier du chiffre d’affaires. Pour cela, la plateforme propose aux vendeurs une offre alléchante qui défie toute concurrence.

90 jours gratuits pour un abonnement sans commission

Qui dit marketplace exceptionnelle, dit offre de prix exceptionnelle. MyKenza.tn se distingue aussi par sa formule d’inscription inédite à zéro commission.

Mieux encore, le vendeur a la possibilité de tester les services de la plateforme pendant 90 jours gratuitement et sans engagement. Il peut y créer sa boutique en ligne le long de 3 mois sans payer le moindre centime, après quoi il est libre de continuer l’expérience ou de supprimer son espace.

Après les 90 jours d’essai, le vendeur peut prendre un abonnement à prix fixe qui ne change jamais, peu importe le chiffre d’affaires réalisé. Le vendeur choisit le forfait mensuel qu’il désire parmi 4 formules disponibles, sans payer aucune commission sur les ventes réalisées.

Autrement dit, MyKenza.tn propose aux vendeurs de leur faire la promotion de leurs produits via un abonnement mensuel sans commission : les bénéfices du vendeur augmenteront, alors que ses charges resteront les mêmes chaque mois.

Difficile de trouver mieux quand on veut faire du business en ligne en Tunisie n’est-ce pas ?

Communiqué.