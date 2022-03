Tunisie – Algérie : Accord de coopération entre 10 universités des deux pays

Les ministères tunisien et algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont signé, ce lundi 21 mars 2022, un accord de coopération entre 10 universités des deux pays situées dans des régions frontalières. L’objectif étant de mettre en œuvre des projets de recherche communs.

Les directeurs d’universités situés à Gafsa, Gabès, Sfax, Kairouan et Jendouba (côté tunisien), et à Al-Oued, Souk Harras, Tébessa, Annaba et Taref (côté algérien), sont présents à un séminaire de deux jours dont les travaux se déroulent les 21 et 22 mars courant à Tunis.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a indiqué que cette convention vise à mettre en réseau des projets de recherche entre les universités concernées, à instaurer une coopération entre leurs laboratoires de recherche, à favoriser la mise en place d’écoles doctorales et des programmes de formation communs, ainsi qu’à renforcer l’échange d’étudiants, de professeurs et de chercheurs.

Son homologue algérien, Abdelbaki Benziane, a, quant à lui, affirmé que le partenariat entre la Tunisie et l’Algérie dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique enregistrera à la lumière de la signature de cet accord et de plusieurs autres accords programmés, un saut qualitatif, d’autant plus que la coopération porte sur des secteurs très importants pour les deux pays, àl’instar de la sécurité alimentaire, l’agriculture, l’eau, l’intelligence artificielle et la numérisation.

C. B. Y.