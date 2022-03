Women In Fintech pour faire progresser les startups féminines en Tunisie

Sur près de 40 fintech labellisées Tunisie, nous en retrouvons 5 fondées ou co-fondées par des femmes. Et pourtant, ce secteur est en pleine expansion : la fintech est parmi les cinq industries les plus en croissance en Tunisie.

C’est pourquoi, Betacube lance la 2e édition du programme de pré-incubation «Women In Fintech» en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie.

Ce programme permet aux projets fintech dirigés par des femmes tunisiennes de façonner leurs idées et de faire progresser leurs startups durant 6 semaines. A l’issue du programme, les bénéficiaires auront déjà commencé le développement et avancé sur l’exécution de leurs

idées.

Grâce à Women in Fintech, les bénéficiaires pourront acquérir les connaissances et le soutien nécessaires pour faire passer leur idée de projet au niveau du prototype; bénéficier d’un mentoring exceptionnel grâce aux experts Betacube; gagner en visibilité et accéder à différentes opportunités.

Pour participer au programme, l’entrepreneure doit être basée en Tunisie, être à l’aise avec la langue anglaise car le programme est exclusivement en anglais; être fondatrice ou co-fondatrice d’un projet fintech; pouvoir consacrer jusqu’à 10 heures par semaine au programme et son projet doit être réalisable et évolutif

Pour déposer sa candidature, il suffit de remplir le formulaire sur le lien suivant avant le 31 mars 23h.

Les candidates pré-sélectionnées seront contactées par e-mail.