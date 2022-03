Après deux ans d’interruption, le pèlerinage d’El-Ghriba reprendra du 14 au 22 mai 2022

El-Ghriba, la plus ancienne synagogue en Afrique du Nord.

Deux ans d’interruption du pèlerinage de la synagogue d’El-Ghriba, ne viendront jamais à bout de ce rite ancestral de la communauté juive internationale. Par vagues de milliers, venus des quatre coins de la planète, ils visiteront, cette année, la Tunisie. Les dates de ce grand évènement sont fixées du 14 au 22 mai prochain 2022…

Le traditionnel pèlerinage juif de la plus ancienne synagogue en Afrique du Nord, sur l’île de Djerba, au large du littoral sud-est de la Tunisie, aura donc lieu, cette année, après deux années, 2020 et 2021, de suspension qu’avait dictée la pandémie du Covid-19. A présent, sur ce front sanitaire, les choses semblent s’être calmées. Ainsi, le pèlerinage reprend normalement, rassure Pérez Trabelsi, président de la communauté juive de Djerba et du comité organisateur du pèlerinage d’El-Ghriba.

Dans une interview accordée à l’agence nationale Tunis-Afrique Presse (TAP), M. Trabelsi déclare qu’environ 5.000 pèlerins, venant notamment de France, d’Italie et du Maroc, accompliront le rite annuel, ajoutant que Djerba est fin prête à accueillir les visiteurs qui seront du voyage, dans de très bonnes conditions de séjour, d’autant que leur arrivée coïncide au démarrage d’une saison touristique prometteuse.

Autre bonne nouvelle pour Djerba, selon M. Perez, l’île aura également l’honneur d’abriter un autre évènement international, à savoir le Sommet de la francophonie, en novembre prochain.

Egal à lui-même en amabilité – et à celle de son fils, René Trabelsi, l’ancien ministre du Tourisme -, Pérez Trabelsi positive: «Nous faisons entièrement confiance à la capacité de la Tunisie de garantir la pérennité de ce rite.»

Que le dieu du tourisme vous entende, M. Trabelsi, notre pauvre Tunisie en a grandement besoin!

