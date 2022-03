Lacement de la première édition des Journées du Théâtre méditerranéen de la Cité

La Cité de la Culture de Tunis accueillera du 24 au 30 mars la première édition des Journées du Théâtre méditerranéen.

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du Théâtre (27 mars), la Cité de la Culture lance un nouvel événement dédié au 4E art dans la région méditerranéenne.

Les Journées du Théâtre méditerranéen de la Cité seront l’occasion de découvrir les dernières productions théâtrales tunisiennes et étrangères et de mettre la lumière sur la diversité et la pluralité du théâtre méditerranéen à travers la participation de metteurs en scène et de comédiens de différentes cultures et de différents univers artistiques.

En plus de la Tunisie, la programmation qui s’étalera sue une semaine, verra la participation de pièces venues d’Egypte, d’Italie et d’Espagne.

F.B