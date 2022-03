Séminaire : Identification et exploitation des inventions tombées dans le domaine public

Tweet Share Messenger

L’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (Innorpi, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) et l’Office japonais des brevets – Japan Patent Office (JPO) organisent, le 23 mars 2022, un séminaire virtuel sur «L’identification des inventions tombées dans le domaine public».

Ce séminaire, organisé dans le cadre du programme de l’Ompi sur l’établissement des Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (Cati), sera animé par un expert de l’Ompi et abordera des thèmes comme le guide sur l’identification des inventions tombées dans le domaine public (brevets et domaine public), l’identification des besoins relatifs à l’information technologique (décrire une invention), le processus de recherche de la liberté d’exploitation ou comment déterminer la portée des revendications et la situation juridique, et la recherche de la liberté d’exploitation (gestion de risques).

Lien d’inscription. https://wipo-int.zoom.us/meeting/register/u5Aoduqsrj4pHNLr5ivQGO45IhGYNTN6ASZ9