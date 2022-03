Tunisie : Le gisement de Sra Ouertane, un eldorado ignoré

Le gisement de Sra Ouertane, à 175 km à l’ouest de Tunis, ne semble pas «mériter» l’attention de nos décideurs. Ces derniers ont d’autres chats à fouetter. Alors que cette abondante mine de phosphate offrirait à la région du nord-ouest et à tout le pays le bol d’oxygène dont ils ont besoin, les «coupables » préfèrent regarder ailleurs… Walid El-Oueslati, géologue, brise le silence et dénonce cette non-assistance à un eldorado négligé qui ne demande qu’à être développé et à offrir sa richesse…

Plusieurs études et recherches en géologie s’accordent sur le fait établi, depuis longtemps déjà, que le gisement Sra Ouertane est «une immense mine de phosphate» que notre pays a le plus tort de l’avoir négligée et dont il continue de bouder l’exploitation.

Hier, mardi 22 mars 2022, Walid El-Oueslati, directeur du département de géologie à la Faculté des sciences de Tunis, a saisi son courage des deux mains pour «crier» haut et fort, à la face des autorités régionales et centrales, les vérités ignorées sur cette mine de «l’or gris du nord-ouest».

«Ne nous y trompons pas», a déclaré le spécialiste au micro de Mosaïque FM. «C’est là que se trouve l’avenir de l’exploitation de ce minerai dans notre pays.» En effet, il y aurait, selon nombre d’observateurs, plusieurs décennies à puiser fortune de cette précieuse matière première, à fournir des emplois directs et indirects, à combattre le chômage et soulager les caisses de l’Etat, bien mal en point ces dernières années.

Le géologue, qui a insisté sur la haute qualité du phosphate de Sra Ouertane, a rassuré sur les immenses possibilités qui existent aujourd’hui, grâce aux progrès de la science et des technologies en matière d’exploitation minière, de concilier de développement industriel, d’une part, et préservation de l’écosystème et défense de l’environnement. Il s’agit d’y mettre le prix et la volonté politique.

Si les autorités se désintéressent du gisement de Sra Ouertane c’est parce que les autres gisements déjà en exploitation sont très mal exploités et la Tunisie produit aujourd’hui la moitié des 8 millions de donnes de phosphate qu’elle produisait en 2010 en raison des grèves, sit-ins et autres problèmes dont souffre la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG) depuis la fumeuse révolution de 2011 et qui l’empêchent de retrouver sa situation d’il y a dix ans.

M. Chahla.

