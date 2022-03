Le Tunisien Mohamed Farhat Chida décroche une 2e médaille au Grand Prix de Dubaï

L’athlète paralympique tunisien Mohamed Farhat Chida, champion du monde (2011) a décroché une deuxième médaille, ce mardi 22 mars 2022, au 2e jour du Grand Prix de Dubaï.

Après la médaille d’or au 400m, l’athlète de 39 ans dans la catégorie T38, a décroché, ce soir, l’argent en saut en longueur, offrant ainsi la 7e médaille à la Tunisie, dont 5 en or (Raoua Tlili, Walid Katila (2), Ahmed Ben Moslah et Mohamed Farhat Chida) et une en bronze (Nourhein Belhaj Salem).

Notons que cette compétition regroupant 446 athlètes de 43 différents pays se poursuit jusqu’au 24 mars.

Y. N.