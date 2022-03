Sousse : Un individu arrêté pour viol et exploitation sexuelle de sa belle-fille et meurtre de son bébé

La police de Sousse a arrêté un individu pour viol incestueux et exploitation sexuelle de sa belle-fille, dont il abuse depuis 6 ans, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en ajoutant que ce dernier avait mis enceinte sa victime et qu’il est également accusé d’avoir tué le bébé.

Dans un communiqué publié ce mercredi 23 mars 2022, la DGSN a précisé que la victime native de 2003 a fui la maison familiale et a porté plainte contre son beau-père, en affirmant qu’outre les abus sexuels que lui faisait subir son agresseur, depuis son adolescence, celui-ci la forçait à se prostituer avec des inconnus en percevant de l’argent en contrepartie.

La victime a ajouté qu’en 2020 elle est tombée enceinte de son beau-père et qu’à sa naissance, le bébé n’a pas bénéficié de prise en charge ce qui a causé sa mort… Il a été jeté dans une poubelle par le beau-père, ajoute encore la victime.

La brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la sûreté nationale a pris en charge la victime et a également pu arrêter le violeur, indique la même source, en affirmant que l’accusé a avoué tous les faits qui lui sont reprochés, en accusant sa victime d’avoir tué le bébé.

La justice a ordonné la mise en détention du violeur et a décidé de le poursuivre pour viol et abus sexuels sur mineure, exploitation sexuelle d’une mineure et pour homicide volontaire du bébé.

Y. N.