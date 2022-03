Tunisie : «Le gouvernement s’engage à honorer tous ses engagements», affirme Taboubi

Tweet Share Messenger

Toujours droit dans ses bottes, Noureddine Taboubi, secrétaire général (SG) de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), accepte parfois de mettre un petit peu d’eau dans son vin. Désormais, pareil effort ne devrait pas lui coûter grand chose, car l’homme fort de la centrale syndicale a le vent en poupe, puisqu’il vient d’arracher de haute lutte un nouveau mandat… à la tête de «son entreprise» qui fait la pluie et le beau temps en Tunisie. Tantôt, une caresse dans le sens du poil et, tantôt encore, un coup de griffe. ‘Sidi Ennouri’ est imprévisible. Il faut le savoir et il faut faire avec...

La frêle et très effacée cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a certainement compris que le patron de l’UGTT a des sautes d’humeur et qu’il faut les prendre comme elles viennent: Noureddine Taboubi est, lui aussi, un bulldozer, à l’image du président de la république Kaïs Saïed. Quelle vie pour la fragile locataire du Palais de la Kasbah! Entre le marteau du syndicaliste et l’enclume du constitutionnaliste.

Hier, mardi 22 mars 2022, à la suite d’une rencontre avec le ministre des Affaires sociales (AS) Malek Zahi, et précédée, la veille, par une réunion avec Mme Bouden, Noureddine Taboubi était de meilleure humeur et plus avenant. Laissant de côté ses tristement célèbres «lignes rouges» qui font froid dans le froid, il a osé évoquer «l’existence de très fortes chances d’entente sur ce que l’on pourrait présenter ensemble au Fonds monétaire international (FMI).» C’est alambiqué, mais c’est du Taboubi pur jus. Traduisons, quand même : le courant passe mieux entre la Place Mohamed Ali et le Palais de la Kasbah. Reste à savoir pour combien de temps, car M. Taboubi continue d’envoyer des flèches acérées en direction de l’autocrate du palais de Carthage.

«Les réunions avec la cheffe du gouvernement et le ministre [des AS, ndlr], lors desquelles nous avions évoqué un certain nombre de dossiers importants, permettent de croire que nous sommes sur la bonne voie… Nous avons pris acte du fait que le gouvernement s’engage à honorer tous ses engagements. C’est bien simple ainsi et c’est tout ce que l’on demande, pour notre part. Et c’est sur cette base saine que l’on peut construire». a déclaré le patron de l’UGTT qui, en fin tacticien, préfère prendre au mot la cheffe du gouvernement pour, éventuellement, lui rappeler, le jour J, ses engagements.

Reste à savoir si Mme Bouden dispose du matelas financier lui permettant d’accepter de nouvelles hausses de salaires, car nous avons de bonnes raisons d’en douter, ou si elle essaie, comme souvent le cas, de gagner le temps et de calmer momentanément les esprits, d’autant que son gouvernement a absolument besoin de l’aval de la centrale syndicale pour espérer avoir l’accord du FMI pour un nouveau prêt.

M. Chahla