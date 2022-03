Tunisie : Les agents de la Steg observent une grève de 2 jours

Les agents de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) observent, les mercredi et jeudi, 23 et 24 mars 2022, une grève sur tout le territoire tunisien, d’après un communiqué de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) rendu public ce mercredi.

Cette décision a été prise après l’échec du processus de négociation entre la Fédération générale de la Steg et des représentants du gouvernement, concernant certaines question en suspens, dont celle du transfert et du raccordement de l’électricité à travers le réseau public.

C. B. Y.