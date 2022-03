« Incanto della voce » au Théâtre municipal de Tunis

Tweet Share Messenger

Le Théâtre municipal de Tunis accueillera le mercredi 30 mars le spectacle de musique classique « Incanto della voce ».

La structure de diffusion et d’accompagnement de projets artistiques CPlanner organise une soirée musicale inédite autour des grandes œuvres classiques, notamment de Certon, Janequin, Mozart, Schubert, Delibes, Rachmaninov, Prokofiev, ou encore Fauré.

CPlanner s’engage essentiellement auprès des artistes et créateurs situés dans le champ du spectacle vivant avec pour objectif de promouvoir leurs œuvres et projets, la construction de leur parcours et la pérennisation de leurs activités.

En plus de l’ensemble vocal polyphonique “Les Voix du Coeur”, sous la direction d’Emira Dakhlia, le spectacle verra aussi la participation de la Mezzo-soprano Emira Dakhlia, la Soprano colorature Aida Delpuech, Emmanuelle Houerbi au piano, Farah Mechri à la Harpe et Amal Ben Saad au violoncelle.

F.B