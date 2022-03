Tunisie : Report de la grève des distributeurs de bouteilles de gaz domestique

La grève des distributeurs de bouteilles de gaz domestique a été reportée, et les opérations d’approvisionnement du marché en gaz domestique reprendra de manière normale et régulière, annoncent les ministères de l’Industrie et du Commerce.

Dans un communiqué conjoint, publié dans la soirée de ce mercredi 23 mars 2022, les ministères affirment que le report de la grève a été décidé à l’issue de réunions de travail, organisée entre les représentants des ministères et ceux de la Chambre syndicale nationale des distributeurs de gaz domestique en gros, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Y. N.