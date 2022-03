Le Théâtre national tunisien célèbre la Journée mondiale du Théâtre

La Semaine de la Journée mondiale du Théâtre, organisée par le Théâtre national tunisien, démarre aujourd’hui vendredi 25 mars et se poursuivra jusqu’au 1er avril à la salle du 4e Art au centre-ville de Tunis.

La Semaine de la Journée mondiale du Théâtre est un événement annuel organisé par le Théâtre national tunisien dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du Théâtre (27 mars).

L’événement marque son grand retour avec une programmation très éclectique réunissant le théâtre, mais également la musique et la danse. Quatre pièces de théâtre, deux spectacles de danse et un concert de musique sont au programme de cette nouvelle édition qui sera inaugurée aujourd’hui avec la pièce « 18 octobre » (présentée à l’ouverture des dernières JTC) du Centre des Arts scéniques et du Spectacle de Tozeur.

Le programme :

Vendredi 25 mars : « 18 octobre » du Centre des Arts scéniques et du Spectacle de Tozeur ;

Samedi 26 mars : Concert de musique « Dyslexie » de Mahmoud Turki ;

Dimanche 27 mars : « Soukoun » de Nooman Hamda (Théâtre national) ;

Lundi 28 mars : « Conférence des oiseaux » de Naoufel Azara (Teatro) ;

Mardi 29 mars : Spectacle chorégraphique « Coiffeur » de Marwen Rwin ;

Mercredi 30 mars : « La dernière » de Wafa Taboubi (Le Rio et Ostoura production) ;

Vendredi 1er avril : Spectacle chorégraphique « Black and white circus » de Nawel Skandrani (Théâtre de l’Opéra).

