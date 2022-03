Ministre de l’Intérieur : 25 personnalités, dont des députés, concernés par la levée de la garde rapprochée

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a annoncé, ce samedi 26 mars 2022, la levée de la garde rapprochée pour 25 personnalités publiques parmi lesquels des hommes d’affaires, des journalistes, des dirigeants politiques et des députés (gelés)

Taoufik Charfeddine a fait cette annonce, lors d’une conférence de presse organisée, à l’issue de la réunion avec les directeurs et les chefs de district de police, en soulignant la nécessité de mobiliser les ressources sécuritaires pour les régions et les quartiers afin d’y assurer la sécurité et protéger les citoyens, plutôt que pour la protection des personnes concernées par cette décision de garde rapprochée, désormais caduque.

Le ministre a ajouté que cette décision de levée de la protection sécuritaire concernant 25 personnalités, a été prise après une étude effectuée par un comité spécialisé.

Y. N.