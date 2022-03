Tunisie : Arrestation des terroristes Saber Khalfallah et Ahmed Bettaïeb, annonce le Colonel major Jebabli

Le colonel major Houssemeddine Jebabli porte-parole de la Direction générale de la garde nationale (DGGN) s’est exprimé, ce samedi 26 mars 2022, sur l’arrestation des terroristes Saber Khalfallah et Ahmed Bettaïeb recherchés par les autorités et qui ont fait l’objet d’un appel à témoins publié par le ministère de l’Intérieur dans le cadre de la coopération des citoyens avec les unités sécuritaires, pour prévenir les actes terroristes.

Lors de la conférence de presse organisée à l’issue de la réunion entre le ministre de l’Intérieur et les cadres, les directeurs et les chefs de district de police et de la garde nationale, le colonel major Jebabli a précisé que le terroriste Saber Khalfallah, qui a fait l’objet d’un appel à témoin en novembre 2021, a récemment été arrêté dans «un pays voisin» et ce en coordination avec les sécuritaires dudit pays.

«Il a été interpellé une demi-heure avant de passer à l’acte et de perpétrer une attaque à l’étranger!» , a lancé le porte-parole de la DGGN.

Quant au 2e terroriste, répondant au nom d’Ahmed Bettaïb, et pour qui l’appel à témoins vient d’être publié le 19 mars courant, le porte-parole de la DGGN a assuré que celui-ci a été arrêté le soir même par une patrouille de l’armée nationale.

