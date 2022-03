Tunisie-Auto : L’offre freinage d’Alpha Ford jusqu’au 31 mars

Les propriétaire de voitures de marque Ford ont jusqu’au 31 mars 2022 pour profiter de l’offre freinage et bénéficiez d’une remise de 15% sur pièces et main d’œuvre pour les disques, tambours, plaquettes et liquide de frein.

Cette offre d’Alpha Ford, concessionnaire de la marque Ford en Tunisie, a démarré le 1er mars.

Les clients clients sont priés de prendre rendez-vous dans tous les ateliers de la marque. Pour de plus amples informations, ils peuvent prendre contact avec le réseau d’agences Ford sur le territoire tunisien ou appeler le 71 100 600, poste 3.

Toujours à l’écoute de ses clients, le réseau Ford propose un accueil personnalisé, la garantie des interventions effectuées et des pièces d’origine.