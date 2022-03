Tunisie : Ghannouchi convoque le bureau de l’Assemblée gelée

Le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi a convoqué le bureau de l’Assemblée dont les travaux sont gelés depuis le 25 juillet, à se réunir lundi 28 mars 2022.

C’est ce qu’a indiqué député (gelé) Ennahdha, Maher Medhioub, chargé de l’information et de la communication de l’Assemblée (dont les travaux sont toujours suspendus), en diffusant un post via son compte Facebook ce samedi 25 mars et en précisant que Ghannouchi a émis cette convocation en sa qualité de «président du parlement».

Medhioub a ajouté que cette réunion permettra d’examiner «l’ordre du jour des travaux du Parlement pour la période à venir»…

Y. N.