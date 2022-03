Contrebande-Sidi Bouzid : Saisie de pièces détachées pour voitures d’une valeur de 600.000 dinars (Douane)

Une patrouille de la garde douanière a saisi, à Sidi Bouzid, des pièces détachées pour voitures d’origine inconnue et dont la valeur est estimée à près de 600.000 dinars tunisiens.

C’est ce qu’a indiqué la Direction générale de la Douane tunisienne dans un communiqué publié ce lundi 28 mars 2022, en précisant que la saisie a été effectuée en coordination avec le ministère public et en collaboration avec les services du commerce et des sécuritaires, et ce dans le cadre de deux opérations de perquisition menées dans deux locaux différents.

Les agents de la garde douanière ont saisi dans un premier temps des pièces détachées d’origine inconnue d’une valeur de 349.000 dinars, puis d’autres de contrebande dont la valeur est valeur de 249.000 dinars.

Y. N.