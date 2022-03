Le Forum Convergences Tunisie, le 23 juin 2022 à Tunis

Après trois éditions en 2018, 2019 et 2021 ainsi qu’une publication sur «L’ESS en action pour une Tunisie Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté» en 2020, le Forum Convergences Tunisie revient sous le nom de Forum 3Zéro Tunisie, le 23 juin 2022 au Tunis Arena.

Ce sera une occasion pour rencontrer des entrepreneurs sociaux sur le front et réfléchir ensemble sur les enjeux de la Tech4Good, quand l’innovation technologique se met au service du bien commun.

Les trois forums précédents ont permis d’appréhender le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) selon la transformation économique, l’inclusion et le climat et de promouvoir des solutions concrètes suite à l’adoption de la loi sur l’ESS.

Cette année, le Forum 3Zéro Tunisie 2022 mettra l’accent sur les actions portées par la société civile, en dialogue avec les institutions, pour faire face à l’urgence de l’Agenda 2030. Les dynamiques citoyennes et les mouvements jeunesses trouveront également une place importante dans cet échange.

En raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie mondiale de la Covid-19, la troisième édition s’est tenue en ligne, le 23 juin 2021 sur le thème «Construire ensemble l’ESS de demain» et a réuni 2 300 personnes. Ce Forum a permis de promouvoir des solutions concrètes suite à l’adoption alors récente de la loi ESS.

La publication «L’ESS en action pour une Tunisie 3Zéro», qui peut être téléchargée sous format PDF sur ce lien, propose un état des lieux du secteur de l’ESS en Tunisie. Elle revient sur les avancées proposées par cette loi cadre et les bouleversements causés par la crise de la Covid-19. La publication permet de découvrir la portée de la loi ESS, les acteurs qui en sont à l’initiative et les solutions concrètes pour réduire les inégalités entre les régions.