Tunisie : La start-up WaterSpirit lève près de 6,2 MDT

La start-up tunisienne B2B en bio-technologie WaterSpirit vient d’annoncer qu’elle est parvenue à lever près de 6,2 millions de dinars tunisiens (MDT) et que ce fonds de lancement provient d’investisseurs et de contributeurs tunisiens… Lorsque l’esprit d’initiative, le savoir-faire et la conviction se donnent rendez-vous, le miracle se réalise…

C’est le site Waya, spécialisé dans les finances, l’économie et l’innovation technologique de la région Mena, qui a rapporté cette information du lancement de la start-up WaterSpirit et de la mise à exécution de son business plan.

Ce capital de départ devrait permettre la construction d’une unité industrielle capable de cultiver des micro-algues à plus grande échelle et d’extraire les molécules.

Bien évidemment, WaterSpirit porte son regard hors des frontières tunisiennes : la startup ambitionne d’exporter son produit –avec pour cibles prioritaires les marchés nord-américain et européen.

La startup est relativement jeune: elle a été fondée en 2018, par Mehdi Bhouri, et n’a obtenu son label de startup qu’en mars 2020.

«Durant la première cohorte, nous avons dû nous installer sur le parc technologique de Sidi Thabet. De 2018 à 2021, nous avons réussi à optimiser nos processus manufacturiers, aux niveaux laborantin et pilote. Notre objectif en affaire consiste à cultiver des espèces bien déterminées de microalgues chez nous, dans notre propre unité industrielle. Cette indépendance nous permettra d’extraire des antioxydants considérés parmi les plus commercialisables dans le monde», explique Mehdi Bhouri.

Bon vent pour la jeunesse et bonne chance pour la réalisation de ses rêves.

