Tunisie – Mahdia : Jeux sans entraves pour sensibiliser à l’autisme

À l’occasion du mois d’avril, mondialement célébré pour la sensibilisation à l’autisme, le label mahdois Blue Connecting©, sous l’égide de la municipalité de Mahdia, dans la région du Sahel tunisien, et le parrainage de l’ambassade d’Italie, a organisé, samedi 26 mars 2022, une matinée de jeux et d’amusement en plein air, avec la participation d’enfants atteints par l’autisme.

Cet événement a été rendu possible grâce à l’étroite collaboration entre l’association Selim, dont le but est d’amener des jeunes adolescents diagnostiqués autistes à une vie professionnelle et sociale aussi normale que possible à travers différentes formations professionnels adaptées à leurs capacités, l’école primaire et collège pilote privé Elite, l’association Paix Alia et le Centre hippique Mahdia, qui s’occupe de l’éducation émotionnelle et sociale de l’enfance ainsi que l’inclusion des enfants en difficulté grâce aux interventions assistées avec l’animal.

Le TSA, spectre de troubles de l’autisme, qui atteint plus que le 1,5% de la population, nécessite un engagement constant et quotidien qui ne peut pas se limiter à la seule journée du 2 avril mais qui nécessite une prise en charge dès le plus bas âge et d’une étroite collaboration entre les parents et les professionnels spécialisés. Sans oublier une sensibilisation constante pour changer les préjugés car l’autisme reste mal connu.

En l’état actuel des connaissances, aucune discipline ne parvient à rendre compte seule des origines et des causes de l’autisme, d’où la nécessité d’une approche pluridisciplinaire ou d’aller vers une transdisciplinarité de l’accompagnement. Ce travail, essentiel et constant, est de proposer une vie digne et véritablement inclusive aux enfants, adolescents, et adultes autistes.

La coopération entre les divers acteurs est indispensable car elle a tout avantage, pour ne pas dire tout intérêt, à regrouper leurs énergies, sans abandonner leurs spécificités, à travailler ensemble dans la sérénité, à conjuguer leurs potentialités, pour être plus efficaces auprès des pouvoirs publics.