Tunisie : nouvelle hausse des prix du tabac

La Régie nationale du tabac et des allumettes (RNTA) et la Manufacture des Tabacs de Kairouan (MTK) ont annoncé hier soir, dimanche 27 mars 2022, la hausse des prix de vente au public du tabac et autres produits liés monopolisés par l’Etat, et ce à partir d’aujourd’hui, lundi 28 mars, selon les tableaux ci-dessous.

Tous les vendeurs qui possèdent des quantités de ces marchandises qu’ils ont acquises aux anciens prix doivent soumettre aux services concernés du ministère des Finances ou aux centres de distribution où ils s’approvisionnent, au plus tard le 31 mars, une déclaration écrite relative aux marchandises en leur possession suite à la fermeture de leurs magasins le 27 mars.

Les quantités déclarées nécessitent le paiement de la différence entre les nouveaux et les anciens prix, précise le communiqué de la RNTA.