L’UE met à la disposition de la Tunisie un prêt 450 M€

Olivier Varhelyi reçu hier par le président Kaïs Saïed.

L’Union européenne (UE) a annoncé qu’elle mettra à la disposition de la Tunisie un prêt de 450 millions d’euros (M€), soit plus de 1.473 millions de dinars tunisiens (DT), afin d’appuyer son budget et l’aider à faire face aux difficultés économiques et financières actuelles, liées notamment à la hausse des prix des matières premières sur les marchés internationaux.

C’est lors d’une rencontre avec les médias hier, mardi 29 mars 2022, à la suite d’une série d’entretiens qu’il a eus, à Tunis, avec des responsables du gouvernement tunisien, que le diplomate hongrois Olivier Varhelyi, Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, a fait cette annonce, précisant que ces 450 millions d’euros, qui seront disponibles durant le mois d’avril prochain, comprennent les 300 millions d’euros (983 millions DT) octroyés à la Tunisie en 2021.

M. Ch.