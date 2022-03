Samir Dilou évoque une «plénière historique», estimant que l’Assemblée doit jouer son rôle «pour sauver la Tunisie»

«Je participe aujourd’hui, le 30 mars 2022, à une plénière historique avec conviction et avec beaucoup d’espoir, et ce, afin de transmettre 3 messages», a lancé le député (gelé) Samir Dilou en affirmant notamment que l’Assemblée doit jouer son rôle «pour sauver la Tunisie, la sortir de la crise et éviter une catastrophe économique et une faillite».

Samir Dilou (qui annoncé, en septembre dernier sa démission du parti islamiste Ennahdha) a affirmé lors de son intervention que l’Assemblée a été une partie du problème, tout en affirmant que l’image de celle-ci a été «souillée par des fascistes et des populistes, qui ont visé le parlement», dit-il, en ajoutant que celui-ci a, durant des mois, fait partie du problème à cause des abus qui y ont été «intentionnellement commis».

«L’Assemblée peut être une partie de la solution si les députés exercent pleinement leurs fonctions en s’attachant à la légitimité pour protéger la démocratie et en se mettant à disposition d’un dialogue national incluant toutes les parties prenantes et qui ouvrira une nouvelle page, qui aura pour slogan : éviter la catastrophe économique,sauver le pays et le retour à la légitimité», a encore lancé Samir Dilou, en ajoutant qu’à ce jour le président de la république est la «partie majeure du problème» et qu’il a pris des décisions dans le but de «mettre en place un programme individuel voire un rêve personnel».

«On doit cesser cette fuite en avant et le président peut lui aussi devenir une partie de la solution s’il priorise l’intérêt général sur sa volonté à mettre en place son programme personnel…», a encore ajouté Samir Dilou, qui a par ailleurs estimé que la crise s’est approfondie, en Tunisie, après les mesures exceptionnelles décidées le 25 juillet par le chef de l’État.

Y. N.