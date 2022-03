Tunisie : démarrage, bientôt, de l’éco-incubateur Demarri à Hammamet

L’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (Aere ) vient de se lancer un nouveau défi et annonce l’ouverture prochaine, le 26 janvier 2022, de son éco-incubateur Demarri.

Cet éco-incubateur fait partie d’un réseau transnational de 6 éco-incubateurs qui seront créés cette année en Tunisie, Jordanie, Liban, Italie et France dans le cadre du projet Resmyle (Repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable) financé par le programme ENI CBC Med de l’Union européenne.

Deux journées d’information ont été organisée les 18 et 19 janvier dernier, elles se sont déroulées en présentiel et en ligne et ont réunies 22 jeunes sur les 59 qui ont soumis leur candidature lors de l’appel à participation émis par l’Aere.

Salem Sahli, président de l’Aere et coordinateur du projet Resmyle annonce que Demarri est dédié au soutien des jeunes créateurs d’activités et vise à renforcer les capacités entrepreneuriales de 30 jeunes, de 18 à 29 ans, porteurs de projets dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Et de préciser que cet appui consiste notamment à recevoir les jeunes porteurs de projets d’activités et examiner leurs projets; sélectionner et accompagner 30 porteurs d’idées de projets susceptibles de bénéficier des services proposés par l’éco-incubateur; mettre en place une série de services d’appui aux porteurs de projets sélectionnés tels qu’un lieu de travail et de réunion, du matériel de travail (bureau, matériel informatique…), une formation et un accompagnement régulier dans le domaine de la création d’activité et d’entreprise, une expertise technique dédiée de nature à renforcer la qualité et la mise en œuvre des projets entrepreneuriaux et un réseau de mentors et tuteurs pour accompagner et former les porteurs de projet accueillis au sein de l’éco-incubateur.

M. Sahli ajoute qu’une bourse de 13.000 dinars tunisiens sera même attribuée aux meilleurs projets, lauréats du trophée méditerranéen des jeunes éco-entrepreneurs dont les modalités seront précisées ultérieurement.

Mehdi Ismail, chargé de l’animation de l’éco-incubateur, rappelle quant à lui que Demarri est strictement dédié aux jeunes âgés de 18 à 29 ans, avec ou sans diplômes, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni à l’école.

De plus, les jeunes doivent être porteurs de projets d’activités en rapport avec l’environnement et le développement durable. Déchets, eau et gestion durable de l’eau, protection des milieux naturels, énergies renouvelables, économie verte et économie bleue (agriculture biologique, culture hydroponique, pêche durable, écotourisme…), mobilité et transport, habitat… sont autant de thèmes éligibles pouvant bénéficier des services de l’éco-incubateur.

Demarri offre dans un premier temps aux jeunes bénéficiaires un parcours d’incubation jusqu’au 30 août 2022, date de la fin du projet Resmyle, mais, explique Mehdi Ismail, «les initiateurs du projet se démènent pour pérenniser cette structure en communiquant sur le projet, en construisant un environnement partenarial et en favorisant les échanges et la mise en réseau d’incubateurs. Une convention de partenariat a d’ores et déjà été élaborée entre l’Aere et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti)»