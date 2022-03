Tunisie : L’Assemblée gelée vote pour l’annulation des mesures exceptionnelles

Tarek Fetiti qui a présidé la plénière de l’Assemblée gelée, a annoncé que 116 députés ont voté en faveur d’un projet de loi annulant les mesures exceptionnelles, soit toutes les dispositions et tous les décrets présidentiels annoncés après le 25 juillet.

Une session plénière a été organisé à distance, ce mercredi 30 mars 2022, et les députés gelés, Ennahdha, du bloc démocrate et la réforme, Al-Karama, Qalb Tounes ainsi que quelques indépendants, qui y ont pris part, ont voté pour le projet de loi 1 de 2022, relatif à l’annulation des mesures exceptionnelles décidées par le président de la république comprenant notamment la suspension des activités du parlement et le gel de l’immunité des parlementaires.

«Le dialogue, le dialogue, puis le dialogue… Vive la Tunisie !», a lancé Fetiti pour conclure cette plénière, organisée à distance et diffusée en direct sur la page Facebook de l’Assemblée gelée.

Y. N.