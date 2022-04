Tunisie : BNA Bank participe au salon Maskan Expo à Dubaï

Dans sa politique de rapprochement des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE), la BNA Bank a participé à Maskan Expo, le salon de l’immobilier, tenu du 25 au 27 mars 2022, à Dubaï, aux Emirats arabes unis, et présenté à la communauté des expatriés tunisiens dans la région du Golfe les opportunités qu’elle propose pour la concrétisation de leurs projets immobiliers en Tunisie.

L’édition 2022 de Maskan Expo a été organisée dans l’objectif de répondre aux attentes de notre diaspora dans le domaine du financement d’acquisition de biens immobiliers en Tunisie, en général et en matière d’offres bancaires de produits et services innovants.

Ont pris part également à cet événement des promoteurs immobiliers, des aménageurs lotisseurs, architectes, décorateurs, assureurs, cabinets d’avocats, etc.

La valeur ajoutée de ce salon réside dans le conseil et l’accompagnement de la BNA Bank dans les choix des financements adéquats et des offres compétitives et attractives en matière d’octroi de crédits dans une première étape, et la concrétisation des projets immobiliers en collaboration avec les décisionnaires de la banque présents à Maskan Expo.