Tunisie : L’Utica lance une formation en SMCA pour assurer la résilience des entreprises

Dans le cadre du programme de coopération entre le l’organisation patronale tunisienne (Utica) et son homologue norvégienne (NHO), un séminaire de lancement d’un cycle de formation de formateurs en Système de management de continuité d’activité (SMCA) a eu lieu aujourd’hui, vendredi 1er avril 2022, à Tunis.

L’entreprise est de plus en plus vulnérable. Elle fait face à beaucoup de risques de tous genres: risques endogènes de défaillances internes ou exogènes, liés à l’environnement et au contexte politique, économique, social, environnemental, technologique et légal.

L’entreprise se doit de renforcer sa capacité de maîtriser les risques pour bien gérer les crises et, assurer la continuité de ses activités et garantir sa pérennité.

L’Utica souhaite, à travers ce cycle de formation certifiante, qualifier ses cadres et experts en gestion des risques et management de la continuité d’activité, afin d’être en mesure d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de mise en œuvre de démarches structurées visant le renforcement de leur potentiel de résilience et de maîtriser les risques.

L’Utica va œuvrer en parallèle pour mobiliser des fonds permettant de mettre en œuvre un programme pilote d’appui aux entreprises pour la mise en œuvre d’un système management de la continuité d’activité.