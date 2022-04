Tunisie : Maintenu en liberté Ghannouchi devra comparaître, mardi, devant le ministère public (Ben Sidhom)

Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha, a été maintenu en liberté après son interrogatoire par la brigade antiterroriste, ce vendredi 1er avril 2022.

Selon l’avocat Habib Ben Sidhom, Rached Ghannouchi comparaîtra devant le ministère public, mardi prochain, a-t-il affirmé dans un post publié sur sa page Facebook.

A l’issue de son interrogatoire, Ghannouchi a dénoncé, dans une déclaration aux médias, les poursuites engagées contre les députés «et ce pour avoir exercé leurs fonctions», a-t-il dit, tout en réaffirmant son opposition à la dissolution de l’Assemblée qu’il a qualifié de «décision grave et illégale», et en réaffirmant son attachement «au respect de la constitution et à la démocratie».

Y. N.