Tunisie : Rached Ghannouchi convoqué devant la brigade antiterroriste

Tweet Share Messenger

Le bureau du président du parti Ennahdha et président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a confirmé, aujourd’hui, vendredi 1er avril 2022, que ce dernier avait été convoqué à comparaître devant la brigade antiterroriste pour enquête après avoir tenu, il y a deux jours, une session plénière virtuelle de l’Assemblée.

La convocation de Ghannouchi intervient après que d’autres députés ont été convoqués pour enquête, dont Walid Jalled (Tahya Tounes), après avoir participé à cette session parlementaire tenue mercredi dernier et approuvé l’annulation des mesures exceptionnelles.

Selon Ghannouchi, qui intervenait, hier, sur Al Jazeera, une trentaine de députés ont été convoqués pour interrogatoire au même sujet.

Le président de la république Kaïs Saïed, qui avait proclamé les mesures exceptionnelles le 25 juillet dernier et accaparé, par la suite, tous les pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) – c’est, en tout cas, ce que ses opposants lui reprochent – considère la tenue de la séance plénière du Parlement comme une tentative de coup d’Etat et accusé les députés qui y ont pris part de haute trahison. Il a d’ailleurs annoncé le soir même la dissolution du Parlement, dont il avait gelé les travaux le 25 juillet dernier. Il avait également fixé, auparavant, une date pour des législatives anticipées, le 17 décembre prochain.

I. B.