Alpha Hyundai Motor organise sa convention réseau 2022

Un réseau performant étant l’une des clés du succès, Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, a organisé la convention réseau le 31 mars 2022 à l’hôtel Movenpick du Lac, Tunis.

Cet événement a été l’occasion pour la société concessionnaire d’analyser les réalisations de l’année 2021 et de gratifier les agences les plus performantes et la rencontre a permis aussi de présenter les résultats de la société et de débattre des projets en cours.

Alpha Hyundai Motor dispose d’un réseau de 18 agences réparties sur l’ensemble des régions tunisiennes, et elle compte l’élargir à 20 points de vente à la fin du premier trimestre 2022.

Ce développement s’accompagne par une large offre de produits destinée à toutes les cibles et tous les budgets.

Avec une garantie constructeur de 5 ans, Alpha Hyundai Motor assure également un service après-vente de proximité conforme aux standards de la marque.

La société a fini l’année 2021 avec une hausse de 5% de part de marché, la meilleure progression qu’a connu le marché automobile tunisien en 2021.

Misant sur la qualité de ses produits et de son SAV et la satisfaction des clients, la convention réseau 2022 a permis de récompenser les meilleurs agents pour leurs performances commerciales, après-vente, pièces de rechange, qualité et marketing.

Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Les agences les plus méritantes ont reçu les prix suivants :