Démarrage de la construction de la station de dessalement de l’eau de mer à Sfax

Une cérémonie officielle s’est tenue vendredi 1er avril 2022, à Sfax, pour annoncer le démarrage des travaux du projet construction de la station de dessalement de l’eau de mer dans la capitale du sud tunisien, en présence de la la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, et de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shimizu Shinsuke.

Ce projet, qui bénéficiera à environ 600 000 citoyens de la ville de Sfax, est financé par un prêt de l’Etat du Japon qui s’élève à 36,676 milliard de yen (environ 800 millions de dinars tunisiens, MDT), remboursable sur 25 ans, dont 7 ans de grâce, avec un taux d’intérêt de 1,7%.

Ce projet permettra à la Sonede de renforcer la capacité de l’approvisionnement de l’eau et de sa qualité. La société publique pourra ainsi fournir 100 000 tonnes d’eaux par jour, chiffre qui passera ensuite à 200 000 tonnes, pour le grand Sfax, deuxième grande agglomération urbaine en Tunisie.

«Le Japon espère que ce projet contribuera à améliorer l’environnement et les conditions de vie des Tunisiens en vue de soutenir le développement économique et social de la Tunisie», souligne un communiqué de l’ambassade du Japon en Tunisie.

La cheffe du gouvernement a exprimé ses attentes vis-à-vis du projet, notamment l’amélioration des conditions de vie des citoyens surtout dans les régions du centre et du sud de la Tunisie. Elle a considéré la Ticad8, qui se tiendra cette année en Tunisie, comme un nouveau jalon dans les relations entre le Japon et la Tunisie et a espéré que cet événement va concourir à établir un partenariat novateur.

Le ministre d’Agriculture a mis en valeur l’intensité de la coopération avec Japon qu’il a considéré comme pays ami et l’ambassadeur japonais a rappelé que la Ticad 8, qui se tiendra en Tunisie les 27 et 28 août prochain, va constituer une belle opportunité pour les investisseurs japonais en vue d’investir en Tunisie et en Afrique.

«Le Japon aide la Tunisie à améliorer les conditions de vie et à promouvoir l’industrie par le développement d’infrastructures sociales et économiques dans les villes locales, à l’image de ce projet», précise encore le communiqué de l’ambassade, en rappelant que les projets de prêt en yen contribuent aux infrastructures tunisiens dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de la prévention des inondations, de l’agriculture, etc. Ces projets ont démarré en 1977 afin de permettre au gouvernement tunisien de répondre efficacement à divers besoins de développement.

Depuis 1977, 41 projets ont été réalisés pour un montant total d’environ 6 500 MDT (304,501 milliard yen). Parmi les projets récents, on citera la construction de la centrale électrique à cycle combiné de Radès, la protection contre les inondations de l’Oued Mejerda et la construction d’autoroute trans-maghrébine Gabès-Médenine.