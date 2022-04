Tunisie : remise des prix du hackathon «Code warriors» de la SNDP-Agil et Polytech Intl

La Société nationale de distribution des pétroles SNDP Agil a organisé son troisième hackathon «Code warriors» en partenariat avec l’École Polytech Intl et son club Zealers, les 29, 30 et 31 mars 2022, au siège de Polytech Intl au Lac 1 de Tunis, dans le cadre de la stratégie de rajeunissement de la marque et de son ouverture sur l’université.

«Code warriors» est un hackathon de 48h mettant en compétition des équipes d’étudiants appartenant aux instituts supérieurs des études technologiques et des écoles d’ingénieurs afin de développer une application qui sert à évaluer les services dans les stations Agil tout en respectant un cahier des charges bien défini par la SNDP.

Ce challenge s’est déroulé en deux étapes : une première pour l’organisation d’un hackathon 48 heures ayant comme objectif la conception de l’application, de base de données et la réalisation des interfaces clés, puis une deuxième pour l’accueil des 3 équipes gagnantes pour un stage de 2 à 3 mois afin de finaliser des applications et la sélection de la meilleure et la plus fonctionnelle répondant aux besoins de la société.

Une enveloppe d’une valeur de 7 250 dinars a été distribuée sous formes de prix aux 3 équipes gagnantes de la première et deuxième étapes.

M. Ben Dhib.

L’élargissement de ce partenariat qui lie la SNDP à la Polytech Intl est envisageable dans le domaine de la recherche-développement en vue d’identifier et de mener ensemble des actions concrètes impliquant les enseignants-chercheurs, les étudiants et les professionnels sur des sujets en relation avec les intérêts et problématiques des deux parties avec des perspectives d’accueil en stage des étudiants de Polytech Intl à la SNDP.

Une cérémonie de remise des prix du hackathon «Code warriors» a été organisée, vendredi 1er avril 2022, par la SNDP, en partenariat avec Polytech Intl à laquelle a notamment pris part, Sami Ben Dhib, le DGA de la SNDP Agil qui, dans une déclaration à Kapitalis, a indiqué que ce challenge permet de valoriser et de développer les compétences des jeunes étudiants, en particulier dans les domaines du futur.

Tout en réaffirmant ses encouragements aux étudiants en les incitant à aller toujours de l’avant, M. Ben Dhib s’est réjoui du sérieux et de l’engagement de ces derniers qui ont su joindre l’utile à l’agréable.

«Rêvez Grand!», a-t-il notamment lancé en s’adressant aux étudiants, tout en espérant que ce challenge soit reconduit et élargi pour mettre la société au service de l’Université et vice-versa.

Quant aux jeunes étudiants ayant participé au «Code warriors», frais et enthousiastes, ils ont montré, lors de cette cérémonie, autant d’intérêt que de motivation à mettre leurs compétences au service de l’entreprise, tout en démontrant l’utilité de leurs applications et des services qu’ils peuvent encore développer au profit de la société hôte.

Polytech Intl est une grande école d’ingénieurs, accréditée Eurace par la CTI de France, ce qui donne à ses diplômes une reconnaissance européenne.

Zealers est le dernier né des clubs de Polytech Intl et, comme son nom l’indique, il rassemble un groupe de zélés de l’école dévoués au développement personnel des étudiants, et ce par l’organisation d’événements culturels, artistiques et scientifiques.

Y. N. (avec communiqué).