Le poème du dimanche : «Ce fragile aujourd’hui» d’Eric Brogniet

Membre de l’Académie Royale de langue et de littérature française de Belgique, le poète, Eric Brogniet est considéré comme l’une des voix importantes de la poésie francophone.

Né en 1956, il est l’auteur d’une œuvre, riche de nombreux recueils et essais, qu’il commence à publier dès 1982. Il a été directeur de la Maison de la poésie de Namur où il fonda la revue Sources ainsi que la collection Poésie des régions d’Europe.

Son œuvre est couronnée de différents prix littéraires. Traversée par la douleur et la beauté, elle dit les fêlures et les émerveillements, les chutes et les remontées, les mouvements extrêmes et les silences, entre ombre et lumière, hospitalité et solitude, aridité et jardin fleuri.

Quelques titres : Dans la chambre d’écriture, 1982; Eblouie, traversée, 1995; Célébration de la lumière, 1999; La lecture infinie, Ecrits des forges, 2005; Ulysse, errant dans l’ébloui, 2009 ; Bloody Mary, 2019 ; La poésie arabe moderne: vers un nouvel humanisme?, Ed. La Renaissance du livre, 2001.

Le désir de vire est sans limites

Dit-il, et dans le livre

Je risque à voix nue

Ma vie entière

Je signe et paraphe l’azur

Cette blancheur où je me recommence

En boitant : mon sang bat

Sous le soleil qui repousse les ombres

J’inscris ma trace féconde

La liberté n’est pas un privilège, c’est une épreuve

La tiédeur du soir irradie un soleil qui estompe

Lumière, noyau primordial

Que chaque jour l’œil débusque et qu’il faut traverser

Quelle tension troue ce tissu d’apparences

Au bord de quel silence prend forme et se métamorphose

Ce qu’il pressent ?

Y voir clair est une guerre sans cesse recommencée

Sur le doute

Et la certitude

…

Le temps n’est plus aux oracles

Et ce siècle pas plus que le précédent

N’est un siècle à paradis

Alors il nous reste des orages

Le noyau noir où s’engouffre

Toute la lumière

Dans l’intranquillité

La tension d’habiter ce haut lieu

Du désastre et de l’aurore

Extraits de «Ce fragile aujourd’hui», Ed. Le Taillis Pré, 2007.