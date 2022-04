Tunisie : Le dialogue national au cœur d’une rencontre entre le chef de l’État et le président de la LTDH

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed a reçu ce lundi 4 avril 2022, le président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Jamel Msallem. La rencontre a notamment porté sur le dialogue national, et le respect des droits et des libertés en Tunisie.

Dans un communiqué publié par Carthage, indique que le président Saïed a mis l’accent sur l’importance du respect de la loi, des libertés et des droits, tout en soulignant l’importance du rôle de la LTDH, à ce propos, mais aussi dans l’organisation d’un dialogue national.

De son côté, Jamel Msallem a déclaré, à l’issue de cette rencontre, que le dialogue national se prépare et qu’il comprendra la participation de toutes les parties prenantes « ainsi que les partis politiques qui n’ont pas contribué à la dégradation de la situation, durant ces dix dernières années», a-t-il précisé.

Le président de la LTDH a aussi ajouté que le dialogue national devra également prendre en considération les droits économiques et sociaux, en affirmant que l’organisation souhaite jouer un rôle constructif et positif, espérant un meilleur avenir pour la Tunisie et les Tunisiens.

Notons que Kaïs Saïed a également reçu, ce lundi, Radhia Jeribi, présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), qui a affirmé, de son côté, que le chef de l’État, l’a rassurée quant à «la place de la femme dans la société ainsi que son rôle majeur», tout en se disant «prêt à se tenir aux côtés de toutes les femmes tunisiennes» et en réaffirmant son intérêt quant à «leur véritable représentation et à leur participation aux choix qui comptent pour le pays».

Y. N.