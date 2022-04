Le médecin Kaissar Sassi appelle à boycotter les produits apparaissant dans les publicités d’El-Hiwar Ettounsi

Tweet Share Messenger

Le médecin Kaissar Sassi a appelé, ce mardi 5 avril 2022, à boycotter les produits apparaissant dans les publicités de la chaîne de télévision privée, El-Hiwar Ettounsi pendant la diffusion du feuilleton « Baraa », qui encourage, selon lui, la polygamie.

«Blanchir la polygamie est une honte pour notre pays, le premier pays afro-arabe à avoir interdit la polygamie. J’entends que le mariage polygame secret existe encore. Mais la façon dont Fethi Heddaoui a présenté ce scénario abject en dépeignant l’homme comme un animal contrôlé par ses désirs et la femme comme un objet est dégoûtante et pas digne d’un tel acteur reconnu comme l’un des meilleurs de l’histoire de notre pays. Il est temps de réagir à ce contenu répète indésirable et contraire aux valeurs de notre pays par un boycott populaire», a-t-il écrit sur son compte Facebook, ce mardi 5 avril 2022.

Pour nuancer les propos de M. Sassi, il convient de rappeler :

– qu’il s’agit d’une fiction, dont les personnages ne sont pas censés être parfaits, ni bons, ni respecter les principes humains. D’ailleurs, dans le même feuilleton il y a aussi des criminels et des terroristes ;

– que le blanchiment de la polygamie est l’interprétation personnelle de l’auteur de l’avis, et que cela n’engage que lui. Par ailleurs, sachant que le personnage polygame dans le feuilleton (celui joué par Fethi Heddaoui) est détestable, c’est plutôt le message inverse que le réalisateur du feuilleton semble vouloir transmettre ;

– qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre l’acteur, le personnage et le réalisateur. Fethi Heddaoui est un acteur et il n’a pas à assumer les positions idéologiques du personnage qu’il joue, ni les messages que veut transmettre le réalisateur Sami Fehri (celui qui «présente le scénario»).

C. B. Y.