Le président Saïed réaffirme son refus de toute forme d’ingérence dans les affaires internes de la Tunisie

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, ce mardi 5 avril 2022, le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi, à qui il a souligné la nécessité de renforcer les relations «avec les pays frères et amis, dans le respect mutuel et l’intérêt commun».

A l’occasion le chef de l’Etat a réitéré son refus de toute forme d’ingérence dans les affaires internes de la Tunisie, faisant référence aux réactions de différents pays et organisations étrangères, qui ont commenté les derniers évènements politiques en Tunisie, en exprimant notamment leur inquiétude suite à la dissolution du parlement, qu’il a annoncé le 30 mars dernier et appelant à la tenue d’un dialogue élargi, comprenant toutes les parties prenantes et tous les partis politiques.

Rappelons que le président avait annoncé la dissolution du parlement sur la base de l’article 72 de la Constitution, et dont les travaux avait été gelés depuis le 25 juillet dernier, date à laquelle il avait annoncé des mesures exceptionnelles pour sortir le pays de la cris.

Or, la semaine dernière, les députés alors gelés avait organisé une séance plénière à distance, suite à laquelle, ils ont voté pour l’annulation des mesures du 25 juillet, ce que le président a qualifié de «complot contre la sûreté intérieure et extérieure de la Tunisie».

Y. N.