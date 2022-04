Point Doc à la Cité de la Culture de Tunis : Une 2e édition au mois de mai

La deuxième édition de la rencontre annuelle des professionnels du documentaire « Point Doc : Focus sur le documentaire » aura lieu du 26 au 28 mai 2022 à la Cité de la Culture de Tunis.

Fondée en 2018 et œuvrant pour la promotion du genre document en Tunisie et en Afrique du nord, l’organisation indépendante Doc House vient de lancer la deuxième édition du festival Point Doc qui représente le nouveau rendez-vous cinématographique annuel dédié aux films documentaires.

Il s’agit en effet d’un événement international où se réunissent les professionnels, les institutions, les étudiants, les structures d’appuis et les média qui s’intéressant au cinéma et en particulier au genre documentaire dans le but de partager leurs réflexions sur des questions touchant à la spécificité du film documentaire.



Cette nouvelle édition, dont l’affiche s’inspire du film tunisien « El Gort » (2014) de Hamza Ouni, permettra, à travers une série de panels, de séances de pitching, de groupes de réflexion, de rencontres et de projections de films, de faire le point sur des thématiques qui sont au cœur du cinéma documentaire.

F.B