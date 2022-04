Tunisie : Conect appelle à l’activation immédiate des mesures d’urgence économique

Des mesures de relance des exportations sont nécessaires.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, mardi 5 avril 2022, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) salue les mesures urgentes de relance économique qui ont été annoncées le 1er avril, dans la conférence de presse organisée par le ministère de l’Économie et du Plan, et appelle à leur activation immédiate.

Ces mesures, rappelons-le, s’inscrivent dans quatre axes : le soutien à la liquidité des entreprises, la prise de mesures pour stimuler l’investissement, la facilitation du cadre légal du climat des affaires et la simplification de certaines mesures de relance des exportations.

Tout en faisant part de son appréciation de telles mesures, qui visent principalement à redonner confiance aux acteurs économiques, notamment au regard des difficultés financières des petites et moyennes entreprises, de la baisse des investissements et du chômage élevé, et de la crise économique en général dans le pays, Conect appelle dans son communiqué à «l’activation immédiate de ces mesures en accélérant la publication des textes d’application de la loi sur la finance participative, la loi de l’économie sociale et solidaire et la loi de l’auto-entrepreneur, ainsi que la levée des obstacles qui entravent le secteur des énergies renouvelables et la mise en place de mécanismes urgents qui permettent d’augmenter la rentabilité du transport et de la logistique et d’améliorer la compétitivité de l’industrie textile pour lui permettre de créer de la richesse et d’élever le niveau de croissance aux taux requis.»

Conect tient, par ailleurs, à confirmer que ces «mesures urgentes restent prioritaires pour créer un certain dynamisme, en attendant des réformes structurelles profondes pour sortir de la crise économique et financière.»

I. B.