Football – Ligue 1 tunisienne : Résultats de la 12 journée

Aujourd’hui, mercredi 6 avril 2022, se sont déroulés les matchs de la 12e journée du championnat tunisien de football (Ligue 1). La sensation a eu lieu à Hammam-Lif, où la «Hamhama» a battu l’Espérance sportive de Tunis 2-1.

Voici les résultats de tous les matchs :

Poule A

CS Hammam Lif – Espérance ST : 2-1

CS Sfaxien – ES Hammam Sousse : 1-1

ES Métlaoui – CA Bizertin : 2-1

US ben Guerdane – US Tataouine 0-0

Poule B

Club africain – US Monastir : 2-0

AS Soliman – ES Zarzis : 2-1

Etoile SS – CS Chebba : 1-0

AS Réjiche – O Béja : 0-0

Voici le classement des deux poules :

C. B. Y.